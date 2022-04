Frédérique MELER

Avant de fonder Partie de Campagne avec Joëlle Le Roch et Stéphane Jourdrin, j'ai forgé mon expérience publicitaire au sein du Groupe DDB, notamment l’agence Nouveau Monde DDB, basée à Nantes (de 1987 à 2003). Au cours de ces années en agence de pub généraliste, mon travail en team créatif à donné vie a de nombreuses campagnes de communication et de promotion grand public et business to business, au sein de l’équipe de Nouveau Monde DDB.

Chez Partie de Campagne, cette culture publicitaire, ma maîtrise créative des dispositifs de communication et mon goût pour l’écriture donnent toute son efficacité à la partie Brand Content de l’agence. J'assure aussi la partie veille active des réseaux sociaux et nouveaux médias.

Bénévole dans l’aventure DISCO SOUPE, je fais aussi partie de la team nantaise de ce mouvement engagé pour réduire le gaspillage alimentaire, dont j'orchestre la communication et le community management.