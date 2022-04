Frédérique MERY

Je suis à la recherche d'un poste dynamique d'assistante de direction.



Mes compétences relationnelles sont

– La discrétion et

– La diplomatie



Mes attitudes professionnelles sont

– L’adaptabilité et la disponibilité

– La réactivité et l’implication

– La rigueur, l’initiative et le sens de l’autonomie





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Pain management

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Gestion planning