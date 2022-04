Frédérique MEYER-HABLITZ

Experte en Méthodes, industrielles avec une expérience confirmée en gestion de projets industriels et dans la mise en place et l'animation de chantiers Lean : - flux, - gestion de projet industriels, - gestion des temps de production, - planification

Responsable de la gestion des gammes de fabrication, l'optimisation des capacités et amélioration de la performance. Mise en place et suivi des Kpis et du plan directeur de l'ensemble des processus de l'amélioration continue.

Solides connaissances en planification - Suivi des pièces - Gestion des stocks.





Excellence opérationnelle : TPM, Lean, 5S, SMED

Supply Chain : Activités, Capacités, Cadences, Faisabilité, Planification, Achats, Négociation

Spécialisations : SAP, Etude de temps / Equilibrage,Chiffrage Main d'oeuvre, Coûts de fabrication



Mes compétences :

Lean management

TPM

Planification de projet

Méthode SMED

5S

Logistique

Pilotage des Flux

Gestion de projet

Négociation commerciale

Planification

Gestion de la production

Amélioration continue