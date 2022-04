Frédérique MILCENT

Je suis développeuse web front et chef de projet freelance travaillant depuis Lille, en France. J'accompagne les agences web, PME et SSII dans le développement, le suivi et la réussite de leurs projets.



Site : http://www.milc.fr

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/frederiquemilc/fr





Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Symfony2

CSS 3

HTML 5

Relations clients

JavaScript

Web design

PHP 5