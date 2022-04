Frédérique MIRATO

Mon profil :

Véritable spécialiste de la fonction Finance dans l’entreprise:

2 ans en contrôle de gestion

8 ans en Audit Financier

4 ans de Conseil en Amélioration de la performance , risque et réglementation (Contrôle interne, Audit interne et IFRS) en tant que Manager Confirmé

1 an de gestion des problématiques R&D et des enjeux financiers associés

2 ans en tant que Formatrice spécialisée dans les sujets complexes de la Finance dont le Contrôle Interne



Mes compétences :

* Maîtrise des enjeux de reporting et d’information financière des entreprises vis-à-vis du marché

* Maîtrise des normes comptables et des environnements multi-standards (IFRS, French, US GAAP)

* Maîtrise des leviers de création de valeur sur le ROC et la structure financière

* Maîtrise des méthodologies et outils de contrôle interne et d’audit interne (mise en place et suivis : cartographie des risques, matrices des contrôles, plan de remédiation, plan d’actions, logiciels de Business Process Management)

* Maîtrise de l’organisation en mode « projet » du type missions de conseil notamment dans les audits classiques opérationnels ou ponctuels (contrats, acquisition…)

* Maîtrise dans la conception et l’animation de formations et l’organisation de coachings dans le domaine de la finance





