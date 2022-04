Frédérique MOHRING - ECOFFET

Graphiste, web designer et formatrice, je suis à la recherche d'un travail comme salariée, mais aussi en free-lance. Créative et rapide, je mets à votre disposition, mes compétences artistiques et mon expérience, pour créer votre communication imprimée ou numériques, du concept graphique à la réalisation : charte graphique, logos, affiches, flyers, catalogues, dépliants, sites internet dynamiques et marchands, publicités, signalétique, illustrations...

Vous pouvez voir une partie de mes réalisations sur http://grafifred.free.fr



Mes compétences :

Dreamweaver

Photoshop

Flash

X press

Html/css

Pack office

In design

Photographie

PHP

Illustrator