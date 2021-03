Frédérique MONACELLI

Domaines de Compétences :

GESTION/FINANCE, RELATIONS PUBLIQUES/SERVICE CLIENTELE, MARKETING,EXPORT

Ultra polyvalente et habituée à évoluer dans plusieurs secteurs d'activité (forte expérience dans l'encadrement d'équipes).

Buckinghamshire University College (GB)+Brunel University (GB)+Cleveland University (USA) - Master, Licence et BTS

Langues : Anglais bilingue (TOEIC : 935) et Espagnol courant.

Pays étrangers : Expérience d’environnements multiculturels variés et multiples.

Objectif : Mettre à profit mes acquis professionnels pour l’expansion d’une société présente sur plusieurs marchés étrangers.

Compétences : Gestion Administrative; Gestion des conflits (certifiée Technicienne en PNL-Praticienne Hypnothérapeute+EMDR), Gestion de personnel ; Organisation de travail et Gestion de budgets prévisionnels) ; Communication et Marketing (Gestion de comptes clients ; Campagnes publicitaires ; Plans de promotions ; Relations publiques ; Supports de ventes et Présentations commerciales de projets) ; Management d’Equipes (Management de 50 opérateurs en centre d’appel; d'Agents Hospitaliers; Gestion opérationnelle ; Gestion de Projets).

Diplômes et Utilisation de Logiciels

- Certificat de : praticienne en Hypnose thérapeutique/Médicale + EMDR/IMO

- Agrément Coordination Sécurité Protection Santé niveau 1)

- Master en Export Marketing Management, Buckinghamshire Univ.College, Londres, G.B (1998)

- B.A, hons. in Business Studies. Brunel University, Londres, G.B (1997)

- B.T.S. Commerce International, Lycée Marie Curie, Tarbes, France (1996)

- I.T: Windows (Word, Excel, Powerpoint, etc.), Omnipage, dreamweaver MX, Access, Acrobat, SAP, SAGE, SPIP

AGORA.



Mes compétences :

Psychologie

Persévérance

Voyages

Polyvalence

Médiation

Négociation

Culture