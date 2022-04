Frederique MOREAU

Professeur des Écoles Maitre Formateur puis professeur certifiée d'arts plastiques au collège et au lycée. Formatrice et tutrice.

Mon parcours est riche d'expériences multiples qui me donnent une vision d'ensemble de l'éducation, de l'enseignement, tant du coté de l'enseignant que de l'enseigné.

Ma pratique personnelle artistique et un intérêt profond pour la culture dans toute sa diversité (théâtre, danse, arts plastiques...) m' ouvrent à des champs intellectuels multiples et une attention particulière à l'autre.