Frédérique NALPAS

Je suis artiste, pianiste et peintre.

Voici mon lien : http://www.frederiquenalpas.com



Je propose des performances "Couleur Tango", représentations pianistiques avec vidéo-projection de mes oeuvres sur écran géant. J'expose aussi en France et en Europe..



."Un magnifique voyage musical et pictural par une artiste atypique.

Avec sa performance, Frédérique, pianiste et peintre, nous partage son dernier spectacle musical sensible et poétique,

Tandis que danseront ses pastels accrochés à l'écran, elle nous interprétera un répertoire latino-americain avec A. Piazzolla et H. Villa Lobos.

La femme, omniprésente à travers ce thème, est déclinée avec une infinité d'émotions musicales.



Vrai show, à voir et à entendre... "





Mes compétences :

Art

Piano

Peinture

Dessin

Chant

Spectacle

Performance

Musique