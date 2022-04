Frédérique NICOLET

J’ai pu approfondir mes connaissances dans les domaines de la comptabilité, du budget, des ressources humaines, la logistique et du secrétariat de Direction.

Ma polyvalence, mes qualités relationnelles ainsi que mes bonnes connaissances de l’outil informatique m’ont permis de m’adapter rapidement au poste et ainsi de remplir les tâches qui m’incombaient.

Dynamique, motivée et réactive, j’ai su développer une qualité d’écoute et de compréhension nécessaires à ce poste.

Organisée, je suis aussi très rigoureuse en ce qui concerne l’application des procédures.

Ma facilité d’adaptation, mon sens de l’autonomie et ma rigueur seront des atouts qui me permettront de mener à bien les missions que vous voudrez bien me confier.