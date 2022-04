Frederique NOLF

Formatrice et consultante indépendante dans le domaine de la paie, du droit du travail et de l'administration du personnel.

J'interviens en intra entreprise mais également dans le cadre de formations continues.

Je travaille également ponctuellement pour des cabinets de consultants pour réaliser des audits ( fonctionnels et organisationnels) et mettre en place les évolutions. Récemment sur le sujet de la DSN.

Je réalise des missions de transition pour des services paie en entreprise (management, externalisation de la paie..)

Ainsi que des missions en vue de la refonte du réglementaire de paie des entreprises clientes(Etude, analyse, élaboration des cahiers des charges, recette, formation).



Je suis juriste en droit du travail et je possède désormais 24 ans d'expérience en paie.

N'hésitez donc pas à me contacter pour discuter de vos projets et problématiques dans ce domaine particulièrement mouvant!



A bientôt



Mes compétences :

Droit du travail

Paie

Formateur

ADMINISTRATION DU PERSONNEL

DROIT SOCIAL

ORGANISATION

Patience, analyse, écoute

Professionnalisme

Consciencieuse