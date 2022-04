Frederique PALLAIS

J ai changé de région , de maison , de boulot , repris mes études pour être dans le coup , j 'ai 53 ans et je suis au top !!!





what else !!!



master en poche !!!



en recherche active



Mes compétences :

Gestion des installations

Assistance client

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Support client

Certification ITIL

Microsoft Excel

Machine Learning

Gestion budgétaire

Management

Formations ouvertes et à distance

E-learning

Formation informatique

Gestion de projet

Conception multimédia

Conception-rédaction

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation