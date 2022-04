Frederique PAOLI

AGCD



met à votre disposition son expertise pour une mise en relation directe avec des Fabricants de renom, spécialisés et leaders dans leur domaine.



Agent de Marques et Fabricants de supports de communication et "Cadeaux d'Affaires" en région Rhône-Alpes et Paca, AGCD vous propose, depuis 1983, des gammes & collections de cadeaux de qualité.



Vous avez pour objectif de :



FIDELISER, REMERCIER, PROMOUVOIR, RECOMPENSER, PARRAINER, STIMULER...



Nous vous proposons :



Des objets : de bureau, pour la maison, le voyage

Des Cadeaux d'Affaires : chocolats, champagne, montres, parapluies

Des Cadeaux de Motivation : Petit Electro-Ménager, high-tech, loisirs numériques

Des solutions PLV Dynamique : Ecrans d'informations Points de Vente PLV-ILV

Nous pouvons également vous proposer la gestion de vos expéditions vers vos destinataires.



Nous sommes à votre entière disposition pour tout projet,



Très cordialement,



L'équipe AGCD :



Frédérique PAOLI

Valérie AUTRUC

Jean-Luc GRANGER