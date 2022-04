Frédérique PARLANGE

Fondatrice-dirigeante de TOSOLOLA, à Brazzaville et à Paris, j'accompagne les marques, entreprises et institutions souhaitant s'implanter en Afrique centrale, ou s'y développer pour celles déjà installées.

Une bonne connaissance du terrain et des pratiques locales, la double nationalité, un solide réseau d'influences et de compétences, 30 ans d'expérience dans les métiers du commercial et du marketing 360°, et la conviction que l'Afrique est la nouvelle source de développement, voici les principales raisons qui m'ont amenée à faire le retour sur la terre natale ; avec le Congo pour hub.

En 2013, Tosolola élargit ses compétences en business development et vous propose :

- aide au montage de projet, étude de marché

- mise en relation avec décideurs et opérateurs locaux - publics et privés

- stratégie commerciale

- stratégie marketing et positionnement

- plan d'action publi-promotionnel, production de contenus, création de campagnes et événements

Un credo > Créer du lien ! Entre vous et vos publics, tous vos publics !



Mes compétences :

Afrique centrale

Business development

Mise en relation

Marketing services

Storytelling

Conception-rédaction

Stratégie commerciale

Stratégie marketing

Création de contenus