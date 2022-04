Frédérique PASQUET

Je travaille en informatique depuis près de 30 ans et plus particulièrement en stratégie de référencement professionnel de site web.



Mon expérience professionnelle s'est déroulée essentiellement à Paris ou j'ai acquis une solide expérience en tant qu'ingénieur technico-commercial en micro informatique au sein de grandes entreprises et depuis 1998 sur Aix en Provence où je suis basée.



Depuis les années 2000, le web est mon cheval de bataille. Je me suis tournée vers la création de site web puis le référencement naturel SEO, le community management.



Les règles dictées par Google changent en permanence, demandent beaucoup d'investissement, de veille pour explorer de nouvelles pistes, ce qui en fait un domaine très enrichissant et m'amène à développer mes compétences régulièrement.



Mes compétences :

Blog

Dreamweaver

Infographie [Photoshop ]

Internet

Référencement

Site internet

Web

Webmaster

SEM

SEO

Prestashop

Joomla

Wordpress

Drupal

Magento