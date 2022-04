Frédérique PELTIER PREVOT

Evoluant d’expériences professionnelles diverses, ayant gagnée des challenges avec détermination et qualité à chaque instant, je suis réactive, organisée(respect des règles et procédures), dotée d’un bon relationnel et d’une très bonne orthographe (bonne capacité rédactionnelle), je peux travailler dans tous les domaines d’activités.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Customer Relationship Management

Générix

Egx

Arcole

Internet

Kheops

Crm

Clear

Microsoft Word