Frédérique PESIN

Bonjour,



A la recherche d'un poste en tant qu'Assitante administratif, je serai ravie d'associer mon savoir-faire en respectant la politique de votre entreprise. De part mon profil bilingue (anglais-français) et bi-culturel, je porte un intérêt particulier pour les groupes internationaux, les administrations publiques, les établissements d'enseignement supérieur et instituts de formation, ainsi que les sociétés engagées de près ou de loin dans les actions environnementales. Je suis bien evidemment ouverte à tout échange et vous en remercie par avance.



Mes compétences :

Maîtirse du Pack office; Sage paie; Océa

Bilingue français-anglais