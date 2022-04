Frederique PEZRÈS

La Formation de « Sophrologue » que délivre l’Académie de Sophrologie de Paris est maintenant inscrite au RNCP et devient une qualification professionnelle.

Ceci par Arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au

JO du 09/12/2012

Enregistrement de notre certification au RNCP au niveau III et code NFS 330p.

Titre « Sophrologue »

Outre l’accès au cursus international menant au titre de Sophrologue Caycédien, la formation Initiale à l’Académie permet d’obtenir un « certificat de formation professionnelle en Sophrologie » et le titre de

« Sophrologue » RNCP

permettant d’exercer la profession de « Sophrologue » en France

DOCTEUR CHENE



*J'ai également créé "letoutpetitatelier"un atelier d'arts plastiques pour enfants de 4à7ANS

Aujourd'hui mon objectif est de parvenir à créer des groupes d'entraînement à la gestion du stress, en entreprise,au sein de collectivités.



Mes compétences :

Gestion du stress

Relations humaines

Sophrologie

Santé

Comité d'entreprise

Développement personnel

Conseil