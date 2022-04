Frédérique PINERI

Etant disponible immédiatement, je suis à la recherche un poste d'Assistante de Direction Bilingue Anglais, en contrat à durée indéterminée (à temps complet), tout secteur d'activités confondues,

je totalise 33 années d'expérience, au sein d'environnements internationaux exigeants de hauts niveaux,

Je me déplace à Paris intra-muros, ainsi qu'à La Défense.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Lotus Notes

Microsoft Excel

Microsoft Word

Anglais bilingue

Apte à communiquer, à dialoguer

Esprit d'équipe (réputation du Service)

Respectueuse, polie, courtoise

Sensible au résultat (réputation de la Société)

Souriante, sens de l'humour

Discrète, diplomate

Patiente, tenace, persévérante

Endurante, combative

Excellent relationnel

Respect des délais

Droite, honnête, disciplinée

Intelligence des situations

"Mémoire du Service", conservatrice

Goût de l'effort

Maîtrise des dossiers

Rigoureuse, précise, fiable

Sens des responsabilités

Impliquée, concentrée

Expérimentée, compétente, efficace

Autonome

Pro-réactive

Adaptabilité

Organisée, méthodique

Assistanat personnel

Elaboration de tableaux de bord et de statistiques

Mise en place de séminaires

Notes de frais

Gestion des déplacements (visas, hôtels, taxis sur

Frappe et diffusion des comptes rendus de réunions

Organisation de tout type de réunions

Interface et relais auprès de tous les Services

Qualités rédacti