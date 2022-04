Frédérique POILPRE

De nature ambitieuse et déterminée, je reste cependant réservée et observatrice et mets mon énergie dans les actions essentielles et importantes. Plutôt sociable et calme, je m'adapte facilement à diverses situations et gère rapidement les difficultés qui pourraient se présenter.

Très polyvalente, j'apprends très vite pour être efficace rapidement dans mes différents univers de travail.



Mes compétences :

Adaptabilité

Sens des Responsabilité

Organisation du travail