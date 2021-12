Frédérique PONS

Mon métier : optimiser votre communication

- en coordonnant les moyens humains, techniques et financiers

- en créant la synergie entre les acteurs

- en valorisant vos atouts et vos différences

- en installant une image qui vous ressemble

- en véhiculant un message adapté à votre cible

- en maximisant votre visibilité



Mes atouts :

Une analyse rapide des enjeux, un esprit synthétique

Un œil, une plume, une sensibilité au service des projets

Une expérience significative dans les secteurs privé et public



Tous les détails sur frederiquepons.strikingly.com



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Management

Marketing

Production audiovisuelle

Coordination de projets

Planification de projet