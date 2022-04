Frédérique POPE

Dynamique et ambitieuse, femme de terrain qui aime le challenge , je souhaite aujourd'hui démarrer une nouvelle carrière professionnelle dans le commerce.

Actuellement à la recherche d'un emploi, je souhaite continuer à exercer des fonctions commerciales, de conseil et de services auprès d'une clientèle. Mon expérience professionnelle riche et polyvalente dans le secteur tertiaire (7 ans passés dans l'hôtellerie-restauration m'amène aujourd'hui à me lancer dans un nouveau challenge, un besoin réel de changement et l'envie de partager à nouveau avec passion mon métier.

Dynamique et motivée, je suis prête à m’investir dans tout challenge que vous voudrez bien me confier. Rigoureuse, organisée et dotée d'un très bon relationnel, je sais fais preuve d’autonomie et d’efficacité.

A vos propositions, CDD ou dans l'idéal CDI j'étudie toutes propositions.

Recruteurs..n'hésitez pas à me contacter afin de vous exprimer mes motivations.



Mes compétences :

Communication

Hôtellerie

Immobilier

Investissement

restauration

Tourisme