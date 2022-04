Frédérique POUCHIN

Mon expérience de plus de 10 ans, au sein d'une Direction des Ressources Humaines, m'a permis de développer mes compétences et.d'évoluer naturellement, dans les domaines de la gestion des IRP, du recrutement, de la formation et des organisations. Mais aussi de contribuer à la réalisation des activités de développement RH.

Mes atouts : un vrai sens des Ressources Humaines, une bonne maîtrise des enjeux stratégiques RH, une communication adaptée au profil et à la culture de mes différents interlocuteurs. proactive, un fort esprit d'équipe et un bon relationnel.

Polyvalente et munie d'une bonne capacité d'adaptation, j'aspire à collaborer, au sein d'une Direction RH, aux différents projets de développement.