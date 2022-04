Frédérique PROUST

Plus de 20 ans d'expérience professionnelle en tant que responsable administratif dans des entreprises de taille petite à moyenne (jusqu'à 20 salariés), dans les secteurs associatifs et culturels.



2 années d' expérience en cabinet d'expertise comptable pour des missions en clientèle de mise à jour de la comptabilité, révision comptable et établissement de bilans.



Mes compétences :

Budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Bulletins

Gestion budgétaire

Droit du travail

Comptabilité

Internet

Audit comptable