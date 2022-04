Frederique QIU

Au sein du Groupe EverLink basé à Hangzhou, je dirige une équipe capable de répondre à toute votre demande de produit MADE IN CHINA, plus spécialement dans le domaine de Textile Maison, tels les rideaux, coussins, couvertures, tapis, etc. La Chine est grande et les usines sont trop nombreuses, nous trouvons pour vous les prix d'usine les plus compétitifs. Toujours passionné et serviable, nous traitons chacun de vos dossiers avec professionalisme, efficacité depuis le choix du produit jusqu'à la livraison chez vous, partout dans le monde.

*** Mon proverbe préféré: "Pour aller vite, allez-y seul; pour aller loin, allons-y ensemble.'' ***



Mes compétences :

Vente

Export

Commerce international

Sourcing

Communication

Marketing

Logistique

Management