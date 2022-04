Secrétaire comptable en milieu associatif et agent d'accueil dans domaine des transports, EN RECHERCHE D'EMPLOI à 80 % sur le secteur d'albertville et environs.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Paie

Gestion budgétaire

Comptabilité analytique

Accueil physique et téléphonique

Administratif