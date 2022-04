Frédérique RAINE

J'ai une expérience significative en marketing opérationnel dans le secteur des cosmétiques et ai acquis une sérieuse légitimité dans tous les projets liés au développement du bien-être, du spa, aussi bien d'un point de vue de la négociation que de la coordination.

Je possède un excellent relationnel et j'ai une bonne connaissance des marchés.

Je propose des solutions adaptés aux marchés en termes de visibilité et de valorisation de produits et de marque.

Je suis à l'écoute des propositions qui correspondront à mon profil et à mes aspirations.



Mes compétences :

Luxe

Veille concurrentielle

Bien être

Commerce international

Créativité

Marketing opérationnel

Pilotage commercial

Coordination de projets

Reporting

Evénementiel

Négociation commerciale

Relationnel

Recrutement

Synthèse

Analyse

Communication