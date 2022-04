Frédérique RAMIÈRE

J'ai 16 ans d'expérience en tant que Responsable comptable, je suis une personne aimant le management et la communication, par mon expérience mes compétences sont principalement:

- Gestion de l’ensemble de la comptabilité générale et auxiliaires.

- Suivi de la trésorerie et diffusion mensuelle d’une trésorerie prévisionnelle à six mois.

- Clôture mensuelle : analyse des coûts, établissement des provisions, revue avec le contrôle de gestion et la direction ; diffusion auprès de la direction groupe d’un bilan.

- Liasse trimestrielle des comptes consolidés, revue et vérification des mouvements consolidés (normes IFRS, retraitements).

- Déclarations fiscales (TVA « CA3, DES&DEB », Taxe professionnelle « CVAE &CET », IS,DADS2, Organic, TVS, Taxe d’apprentissage).

- Réalisation des états de fin d’année (dossier de revue des comptes, liasse fiscale, annexe légale et états obligatoires prévisionnels liés), revue des commissaires aux comptes.

- Gestion des audits internes comme externes (exemple Factoring).



J'ai mené une migration sous SAP comme Key User FI, par la suite j'étais amenée dans 2 autres entreprises à intervenir pendant la phase de "bascule" SAP et à corriger des incohérences après passage sous SAP.

Mise en place des normes SEPA sous SAP.

Je suis personne à forte adaptabilité et réactivité.





Mes compétences :

Compte de résultats

Reporting

Liasse fiscale

Trésorerie