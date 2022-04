Frédérique ROUFFAUD

Bonjour à tous, je m'appelle Frédérique, j'habite à Saint Jean de Losne en Cote d'or et je travaille en temps que Conseillère de beauté avec une grande Société Française de beauté qui s'appelle FREDERIC M. Je suis fan de cette socièté et des produits que l'on vend chaque jour, car nous sommes une société qui travail dans l'avenir avec un naturel et bien-être que j'adore.

Mon parcour professionnel n'a pas du tout débuter dans les produits de beauté mais dans un milieu et on prend soin de la clientèle et qu'elle soit s'atisfaite de son séjour c'est l'hotellerie. J'ais travailler dans une grande chaîne dans un poste important, mais voilà ma vie privée à pris le dessus sur ma vie professionnelle, j'ai arrêté se métier pour pouvoir m'occuper de ma famille. Quand mes enfants ont euent un âge convenable j'ai retrouvé un emploi dans un secteur que j'ai toujours adoré LA BEAUTE. Quel bonheur, une liberté et une facilité d'augmenter ses revenus qui m'a tellement séduit qu'au jour d'aujourd'hui j'y travaille et je suis une fervante cliente

Je suis quelqu'un assez dynamique et qui aime bien manger et découvrir notre culture et notre pays si merveilleux et que l'on croit toujours connaitre et en faite pas du tout.



Mes compétences :

Beauté

Cuisine

Culture

dynamique

la cuisine

MES

Musique

Photo