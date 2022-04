Frédérique ROUNG KIERREN

Amoureuse d'architecture et d'images, j'aime mettre en scène votre ville, votre région, maintenant la France.

Entre réalité et imagination, mes réalisations toujours très colorées sont issues de mon objectif photo et de ma souris.

Je travaille sur différents supports, toile de lin, plexi, alu, céramique. mes toiles sont en série limitées, numérotées voire unique et personnalisées à la demande.

j'ai déjà réalisé de nombreuses expositions en Lorraine, en région parisienne eavec l'obtention en avril 2013 du 3ème prix du Conseil Général de Seine et Marne.

Cette année, j'ai été retenue pour ma première exposition internationale à Venise.

J'aime créer pour vous et suis à votre écoute pour de nouveaux projets!

Je travaille pour des entreprises, des collectivités locales, des associations ou des particuliers.

N'hésitez pas à me contacter.

06.81.48.71.49 ou





Mes compétences :

Gestion de projet

organiser

repérer vos besoins, vos envies