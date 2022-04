Frederique ROUSSEAU

Professeure des écoles depuis une quinzaine d'années, je cherche activement à me reconvertir dans le secteur de l'édition, de la rédaction pédagogique et du e-learning.

Autre centre d'intérêt et de compétences: les services enfance éducation des mairies, actions éducatives et citoyennes des services des collèges et lycées dans les conseils départementaux ou conseils régionaux ou organismes s'y afférant.

Disponible immédiatement, meme pour un poste de courte durée ou un remplacement.