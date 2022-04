Frédérique SABES

En recherche active d'une nouvelle expérience professionnelle au sein d'un service de communication ou en agence de communication, je souhaiterais offrir mes compétences acquises tout au long de mon parcours et je serais ravie de vous rencontrer afin de vous exposer ma motivation et mes capacités d'adaptation.



Forte d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans acquise au sein de différentes structures, j'ai prouvé mes compétences pluridisciplinaires en matière de création, d'organisation, de gestion de budget, de fabrication pour participer à la mise en œuvre d'outils de communication mais aussi de projet événementiel.



La maîtrise des logiciels de PAO (Adobe CS6 - XPress 9) et la connaissance de la chaîne graphique, me permettent de prendre en charge la réalisation et la fabrication de tous les supports de communication.



N'hésitez pas à me contacter et à consulter mon book : http://fredsabes.ultra-book.com



Mes compétences :

XPress

Illustrator

InDesign

Photoshop

Graphiste