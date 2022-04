Frédérique SALINGUE

Mon expérience de 8 ans à LFB Biomédicaments dans l’atelier Immunoglobulines à la fabrication de médicaments dérivés du plasma m’a permis de maîtriser les procédés de fabrication d’un médicament, les prélèvements, le remplissage des dossiers de lot en temps réel, les Bonnes Pratiques de Fabrication mais aussi l’utilisation de logiciels spécifiques, de plus dans un secteur innovant.

Cela m’a également permis de devenir interlocutrice documentaire et ainsi de modifier des procédures comme « Mode opératoire de l’enregistreur EUROTHERM » et aider l’Assurance Qualité opérationnelle à mettre à jour d’autres procédures. J’étais également chargée des 5S c’est-à-dire de l’organisation fonctionnelle du service: la gestion des stocks de consommables, la gestion du matériels tels que les pHmètres, les osmomètres, les pompes et les parmilleux.

Cela m’a aussi permis de développer mon autonomie, et mes qualités d’organisation.

Je souhaite aujourd’hui rejoindre mon projet initial, la recherche ou le contrôle qualité, car j’aime réaliser des expériences, des analyses, des synthèses, des dosages et des réactions chimiques afin de tester ou d’améliorer de nouvelles molécules.

De plus, j’aime travailler en équipe, je sais m’intégrer rapidement grâce à mes capacités d’écoute et à ma curiosité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Purification des médicaments

Chimie analytique

Spectrométrie

Chromatographie

Bonnes Pratiques de Fabrication

Chimie organique

Contrôle qualité

HPLC

SAP