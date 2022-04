Frédérique SCHURR

J'ai un parcours professionnel atypique... J'ai un diplôme des BEAUX-ARTS, option Design de produits. J'ai exercé un peu dans ma profession en free-lance après avoir obtenu mon diplôme, puis ayant eu mes enfants, je leur ai consacré tout mon temps.

J'ai dû rechercher du travail, mais c'est dans le secrétariat que j'ai trouvé ...

J'ai donc exercé essentiellement dans ce métier et dans différents domaines d'activité : transport de pétrole, automobile et commerce...

Je suis curieuse de tout et suis très ouverte aux changements. De plus, je m'adapte facilement à chaque nouveau poste qui m'est proposé, et suis assez rapidement opérationnelle, ce qui fait ma force.

En ce moment, ne trouvant pas de travail, j'ai entrepris une formation avec le GRETA pour obtenir un BTS Assistante de Direction. Cela confortera sans doute mes acquis en matière d'assistanat de direction... et puis, surtout, cela me fera un diplôme de plus sur mon C.V pour rassurer mes futurs employeurs. Retourner à l'école avec des "jeunes" n'est pas du tout chose facile ! Ayant obtenu mon diplôme, j'ai trouvé du travail comme secrétaire au CHRU de NANCY BRABOIS dans le laboratoire d'histocompatibilité. C'est le laboratoire qui s'occupe de gérer les dossiers de greffe de reins, cœur et greffe de moelle. Mon travail consiste à assurer le suivi avant, pendant et après la greffe de tous les patients avant et post greffe, c'est plus un travail de coordination que de secrétariat. J'y suis depuis bientôt 7 ans.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Fiabilité

Professionnalisme

Rigueur