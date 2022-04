Frédérique SERVE

A ce jour je possède sept ans d’expérience en force de vente. Effectivement, après trois ans en tant que commerciale, j’ai par la suite trouvé un poste de responsable de centre où je manageais trois personnes et veillais à la prospérité du chiffre d’affaire.



Par la suite, grâce à ma motivation et mon envie de réussir j’ai obtenu un poste de directrice de réseau au sein de la même entreprise. J’animais et encadrai une équipe de dix-sept commerciaux. Je gérais aussi toute la partie budgétaire, juridique et marketing des agences.



Grâce à mon parcours professionnel, j’ai participé à des formations de techniques de ventes que j’ai su mettre à profit pour faire évoluer le chiffre d’affaire.



L’organisation des tournées, la formation du personnel, l’analyse des objectifs et la mise en place des moyens pour y parvenir ainsi que le coaching font partie intégrante de mes missions.



Mes compétences :

animer

Animer des formations

Animer un réseau

Architecture

Concevoir et animer des formations

Encadrer

Orientations stratégiques

Recruter

Reporting