Frederique SOUDAN

« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » Mark Twain.



Bienvenue sur mon profil



J'ai exercé avec passion pendant 25 ans le métier de commercial.



A 50 ans, je me suis positionnée sur des fonctions supports administratives et commerciales en utilisant des compétences transférables.



Depuis 4 ans, j'exerce avec la même passion le métier d'assistante administrative et commerciale.



A ce jour, je suis en mesure d'apporter à une entreprise la polyvalence, l'agilité et la fiabilité nécessaire à la réussite collective.



Si mon parcours vous intéresse, je vous invite à consulter mon curriculum vitae pour y découvrir mes différentes réalisations.