Frédérique SOUHAMI (HENNEUSE)

En recherche active d'un stage en milieu thérapeutique pour 2018, Merci à mes contacts de partager ma demande et de faire marcher le réseau :)



Recherche d'un stage de 5 semaine mes en diététique thérapeutique dans le cadre de ma 2ème année de BTS diététique, celui si afin d'agrémenter mon mémoire de divers cas de pathologies liées à l'alimentation ou nécessitant une prise en charge particulière.



Grande disponibilité en terme de lieu et de temps



Merci à vous

Fred



Mes compétences :

BTS Management des Unités Commerciales

Bachelor Marketing et Vente Mention assez bien

Manager

Directeur de magasin

Luxe

Diététique

Nutritionniste