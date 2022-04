Frederique SPINETTA

Actuellement en poste de secrétariat administratif au sein du centre de gestion RRG (groupe Renault) sur Orleans, j'ai également occupé les fonctions de comptable générale et comptable clients.

Aujourd'hui je souhaite me rapprocher des villes de Nantes ou Rennes.



Gout pour la communication et dynamique j'apprécie le travail en équipe.









Mes compétences :

Analyse de balances âgées

Saisie et analyse comptable

outils informatique SAP

Rapprochement de comptes

Relance téléphonique