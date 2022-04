Frédérique STORNI

Animatrice, éducatrice de formation initiale puis cheffe de service éducatif au sein de l’association SOS FEMMES (spécialisée dans l’accueil de femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales), j’ai pendant 22 ans œuvré avec passion auprès des femmes, des enfants puis des équipes pluridisciplinaires au sein du Centre d’Accueil d’Urgence, du Centre Maternel et du Centre de Réinsertion Sociale (CHRS).



J’ai durant mon parcours professionnel dans le social, travaillé principalement à l’insertion sociale des femmes et de leur(s) enfant(s) en grandes difficultés. Au sein de SOS FEMMES, j’ai pu mettre en place différentes activités (informatique, théâtre, sophrologie, …) ; créer, organiser et animer des sessions de sensibilisation et de formation à la violence conjugale auprès d’étudiants et de professionnels du social ; instituer des interventions régulières auprès des femmes sur l’autorité parentale et l’accès au logement ; orchestrer chaque année l’élaboration du rapport d’activité et l’animation de l’assemblée générale ; participer à la mise en place du projet d’établissement …



Puis dans le cadre de ma formation CAFERUIS j’ai souhaité me confronter à une autre forme de handicap, l’handicap physique, mental passagé ou définitif. En cela, j’ai effectué mon stage long, en Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) pour adultes polyhandicapés lourds, faisant partie des 24 établissements gérés par l’association du Domaine Emmanuel en Seine et Marne. La diversité des structures (CAT, SAVS, FAM …) m’a permis d’y rencontrer plusieurs adultes en situation de handicap mental et psychique et des professionnels dont le seul objectif est le bien-être du résident. J’y ai d’ailleurs fais mon étude et expertise, initier l’intervention d’un superviseur psychologue clinicien pour une supervision régulière auprès des salariés.



Depuis peu de temps, je suis installée avec ma famille dans votre région (à 30 mn de Nissan-lez-Enserune), je cherche à intégrer une structure alliant : une prise en charge socio-éducative ouverte sur son environnement par le biais d’activités et de sorties ; une qualité d’accueil des personnes, en lien avec leur famille (ou le représentant légal) ; une proposition d’activités respectueuses du rythme de la personne ; un cadre de vie agréable et convivial facilitant les allées et venues des personnes en situation de handicap ou non ; un suivi médical et thérapeutique des usagers dans le respect et la confidentialité favorisant son développement, son autonomie et son insertion.



Ouverte à vos propositions, je pourrai mettre à profit mes différentes compétences, garantir la cohérence du projet institutionnel et souhaite lors d'un entretien vous faire partager mon envie et mes motivations de vous rejoindre.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Cafes