Frédérique STRAGIOTTI-BRISMONTIER

J'ai toujours écrit, soit de petites nouvelles policières pour magazines type "Maxi", surtout des livres sur commande pour les Editions 92.



Depuis deux ans, j'écris des choses plus person-nelles, dont le dernier, que j'appelle une "fantaisie criminelle", parce que c'est drôle ET cruel, UN SI PETILLANT NAUFRAGE" dont vous trouverez une cinquantaine de pages en lecture libre sur 'Google Recherche de Livres', 212 p. Editions BoD. Vous trouverez aussi les adresses pour l'acheter, type chapite.com.



Le second, MES AMANTS (Moi, j'essuie les verres a été édité chez BoD, et est en vente sur Chapitre.com.



Vous pouvez ainsi offrir à vos amis (Noël arrive...) un cadeau un peu plus personnel !



Venez me rejoindre sur mon blog FrederiqueSTRAGIOTTI-BRISMONTIER.blog4ever.com.



Je raconte mes séances de ciné, théâtre, littérature et tranches de vie. Il y a dans larubrique VOUS VOULEZ UN BEAU CADEAU, dix pages de MES AMANTS pour vous mettred en appétit.



A bientôt !



Mes compétences :

Cinéma

Littérature

Théâtre