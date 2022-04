Frederique VANDENBOSSCHE

Bonjour,

Mes diverses expériences professionnelles (développement commercial, recrutement) au sein de Pme comme de grands groupes de services, m’ont permis de découvrir de nombreux environnements et métiers : forte de ces expériences et animée par l’envie d’entreprendre, j’ai choisi à compter de septembre 2012 la voie de l’indépendance avec la création d’un cabinet de recrutement indépendant.



Vous souhaitez développer votre entreprise, recruter de nouveaux collaborateurs .

Ce projet passionnant soulève aussi de nombreuses interrogations :



 Comment construire une stratégie de recrutement adaptée à mon organisation et à mon budget ?

 Comment définir le bon profil ?

 Comment rédiger une annonce à la fois réaliste, percutante et ciblée ?

 Comment traiter et analyser les Cv si on en reçoit beaucoup ? et à l’inverse, quelle alternative choisir si l’annonce ne donne rien ?

 Comment peut-on valoriser sa Marque Employeur pour intéresser et séduire des candidats ?

 Qu’est-ce que le sourcing et est-il l’avenir du recrutement ? comment l’utiliser efficacement ?

 Quels outils d’évaluation privilégier pour trouver la bonne adéquation homme/poste /entreprise ?

…





Vous avez coché une de ses cases, Viacto Rh est fait pour vous !



La finalité de Viacto RH est de vous aider à trouver les bonnes réponses à l’une ou à l’ensemble de ces questions. La solution n’est pas uniformisée, nous la construisons ensemble.

En vous appuyant sur Viacto Rh pour vos projets de recrutement, vous pouvez ainsi :



• Vous focaliser sur votre cœur de métier

• Eviter une démarche longue et fastidieuse

• Bénéficier de réelles garanties de succès et d’un accompagnement dans la durée

• Maîtriser votre budget



La différence de Viacto Rh c’est vous : Travaillons ensemble pour avancer ensemble

Contactez-moi et prenons le temps d’échanger pour préparer vos prochains projets de recrutement



VIACTO RH, Stratégie de Recrutement, Sourcing, Approche Directe, Evaluation

Mobile : 06 40 19 79 20 e-mail : fvdb@viacto-rh.fr

http://www.viacto-rh.fr/





Mes compétences :

Autonomie

Créativité

Marketing

Recrutement

restauration

Restauration collective

Sécurité