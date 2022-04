Frederique VERDELET

TOUJOURS EN VEILLE PROFESSIONNELLE...

De nature enjouée et spontanée, je suis animée par l'envie de me dépasser pour satisfaire au mieux les attentes de clients exigeants.

J'aime le "sur mesure", le "cousu main", l'excellence.

Je suis sportive, tenace et aime les challenges.



Le monde du champagne et du vin m'anime et me passionne.

Ma dernière expérience professionnelle m'a permis d'associer cet univers avec celui de l'hôtellerie haut de gamme, mes deux domaines de prédilection, car ils me permettent d'être l'interface priviligiée de clients français et étrangers, afin de les servir au mieux.



Mes compétences :

Accueillir, orienter et conseiller le client

Coordonner les informations au sein de l'équipe

S’adapter face aux enjeux & aux interlocuteurs

Prospecter en direct & développer fichier clients