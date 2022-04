Frédérique VERGER

Assistante de Direction depuis plus de 6 ans, je recherche un nouvel emploi administratif suite à une restructuration de mon entreprise.

Titulaire d'une maitrise d'anglais et d'un bac professionnel secrétariat, mon dynamisme, mon sens du relationnel, ma capacité d'adaptation et ma rigueur m'on permis d'évoluer à des poste de responsabilité dans chacun des différents emplois.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access