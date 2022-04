Frederique VERNOZY

La gestion patrimoniale est un domaine qui me passionne, être à l'écoute du client, établir un bilan patrimonial, lui apporter une solution personnalisée en fonction de sa situation et de ses besoins, sont mes activités quotidiennes. Mes 13 années passées sur le terrain au sein du groupe AVIVA VIE m'ont permis d'acquérir de l'autonomie, la persévérance, l'organisation et de développer mes connaissances fiscales et juridiques. Aujourd'hui mon expérience au sein du groupe UAF LIFE en tant que cadre chargée de clientèle au sein d'un cabinet de courtage me permet d'acquérir des compétences en terme de règlementation avec la mise en conformité des dossiers clients (entrée en relation, bilan, rapport de mission..).