16 années d'expérience en marketing opérationnel et stratégique réussie au sein de groupes Sara Lee , Richmond ou Triumph en France et à l'étranger . Centrée sur des problématiques de lancement ou re-lancement de marques , d'internationalisation des cibles, des structures, et des cultures d'entreprise.



Mes compétences :

Brand Management

BTP

Chef de produit

Communication

International

Luxe

Management

Manager

Marketing

Merchandising

Textile

Tourisme