Frédérique VUARNET

Evoluant depuis 27 ans dans le secteur du Tourisme d'Affaire, tout d'abord comme Directeur de Projets dans différentes agences parisiennes, je suis maintenant coordinatrice/accompagnatrice depuis 1996.

Beaucoup de clients dans le domaine pharmaceutique mais aussi dans le secteur bancaire, sportif et du bâtiment.

Passionnée d'équitation, je suis cavalière, propriétaire et occupe la fonction de Juge International Level 3 de Saut d'Obstacle.

Je suis jury d'une maison d'édition et fais partie d'un club de lecture pour un magazine féminin.



Mes compétences :

Humour