Frederique WAILLIEZ

Les fonctions assurées au Collège Jules Ferry m'ont permises d'étendre mes compétences dans le domaine de la pédagogie, de la maintenance informatique, l'administration réseau et le secrétariat.

Aujourd'hui je suis capable de gérer un parc complet d'informatique, d'administrer un réseau, d'installer et de mettre en service des logiciels et applications php/sql. Je diagnostique et résous les problèmes au quotidien afin de rendre fonctionnel le parc. Je suis amenés à gérer les stocks et à commander le matériel informatique.

En complément à cet aspect technique, je forme le personnel, les élèves de l’établissement aux outils bureautiques et anime des ateliers multimédias. J'ai également mis en place des séances de sensibilisation sur les règles juridiques et de sécurité des Techniques de l'Information et de la Communication. J'apprends aux élèves comment créer un site Internet.

Enfin, ma mission d'assistante de direction m'a amenée à maîtriser les outils bureautiques tels que Word, Excel, Powerpoint ; à gérer un planning, mettre en place un accueil...

J'ai acquis la rigueur, l'autonomie, le sens de l'écoute et du relationnelle et surtout être un élément pivot au centre de l'établissement grâce à ma capacité d'apprendre, d'évoluer, et de polyvalence.



Mes compétences :

Administration

Administration réseaux

Dreamweaver

Informatique

Linux

Mac

Microsoft SQL

Microsoft Word - Excel - Powerpoint

PHP

Responsable informatique

Sensibilisation

