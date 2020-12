Fredet PHILIPPE

Documentaliste de profession, je souhaite consacrer la deuxième partie de ma carrière professionnelle à ce qui a toujours passionné ma vie : l'art (dans tous les domaines) et la littérature. Avec Regards d'écrivains, il me semble avoir découvert un lien inédit entre les deux ; un lien qui donne une dimension nouvelle à la découverte de l'oeuvre d'art par le spectateur.

Passionné par les diverse formes artistiques que peut revêtir une culture ancrée dans l'histoire, j'ai toujours été à la recherche d'un petit "plus" permettant d'accéder à une meilleure compréhension de l'oeuvre d'art. Ce petit "plus", que j'appellerai supplément d'âme par rapport notamment au commentaire d'un guide (ou d'un "audioguide") dans un musée, explique peut-être l'attrait tout particulier que j'ai toujours connu pour la littérature.

Des études littéraires m'ont certes ouvert l'esprit, sans que ma passion puisse véritablement me procurer, jusqu'ici du moins, une réelle possiblité de gagner ma vie.

Convaincu que la culture a un rôle déterminant à jouer dans notre société, tant au niveau économique qu'au niveau politique, je suis enclin à croire que l'expérience vécue à travers Regards d'écrivains est propre à satisfaire mon inclinaison naturelle vers la politique (ausens le plus noble du terme). C'est ainsi que le premier DVD de Regards d'écrivains est consacré à un peintre allemand, Mathias Grünewald, vu à travers les yeux de l'écrivain français Joris-Karl Huysmans. Leur association me semble donc parfaitement mettre en scène les noces de la culture européenne.



