Fredj CHENITI

Victory Télémarketing Centre d'appels externalisé , spécialisé en émission d'appels , propose d'assurer des opérations de qualification de fichiers , de prise de RDV ou de télévente dans divers secteurs et domaines :



- Mutuelle de Santé

- Assurances Prévoyance

- Le Capital Décès

- Rachat de Crédit

- Défiscalisation et Gestion De Patrimoine

- ...

aussi bien auprès des particuliers qu'auprès des professionnels .

Si une opération de prise de RDV vous est intéressante , vous n'avez qu'à nous préciser les produits que vous commercialisez, la zone de prospection ( nom des villes ou codes postaux ) et volumétrie de la commande .

Nous nous chargerons de vous adresser une proposition commerciale détaillée contenant : Critères de qualification , mode de fonctionnement , script utilisé , fiche de rdv type , enregistrement à titre d'exemple , références dans le domaine , tarifs et modalités de paiement .



Le Télémarketing joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de votre stratégie commerciale, vous permet d’optimiser votre prospection et de bénéficier du soutien de spécialistes de la relation client.



Notre démarche s’adapte à votre demande en émission ou en réception d'appels: prise de rendez-vous, évènementiel, enquêtes mystères, orientation clients...



Une préparation minutieuse de l’argumentaire est nécessaire pour garantir le succès de l’opération.

Une formation des téléopérateurs est mise en place, précisant les spécificités de votre domaine d’activité et les contraintes techniques à prendre en compte.

L'optimisation permanente des résultats et planning est assurée grâce au management de proximité des superviseurs.



Ressources



- Un centre d'appel de 40 positions

- Emission prédictive d'appels (composition automatique des numéros)

- Un logiciel développé sur-mesure garantissant une parfaite adaptation à vos besoins



Prise de rendez-vous



Victory Télémarketingl prend en charge la prise de rendez-vous pour vos commerciaux en fonction des zones géographiques ciblées.

Vous externalisez ainsi vos actions de prospection et de gestion de planning et optimisez ainsi votre temps de présence sur le terrain.





Vente directe



La vente directe par téléphone vous permet de minimiser vos coûts de prospection.

Elle permet également d’évaluer rapidement l’impact de votre produit auprès des consommateurs.





Réabonnements



Vos clients ne se sont pas réabonnés ?



Une démarche commerciale spécifique est mise en place pour en analyser les motifs et susciter un nouvel intérêt vis à vis de votre produit et une poursuite du contrat.





Campagne de promotion



Une campagne de télémarketing vous permettra de communiquer rapidement sur larrivée de votre nouveau produit sur le marché.

Nous vous proposons une approche directe et efficace sur une population déterminée ou un secteur géographique ciblé.



Qualification de fichiers



Virage Conseil qualifient également vos bases de données et fichiers, Outils indispensables pour une prospection réussie:

décideurs, adresses e-mail, concurrence, détection de projets...



Information clientèle

Nous mettons à la disposition des consommateurs un numéro dédié.

Notre plate-forme téléphonique réceptionne les appels et répond aux interrogations ou aux demandes de vos clients. Notre rôle consiste à orienter les consommateurs vers vos différents services pour satisfaire au mieux leur demande.