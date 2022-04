Freds YLSON

Après avoir parcouru des milliers de kms a travers la France et l'Europe ,a accompagner des artistes de renommée nationale, il était normal qu'ils réalisent leur propre projet artistique



YLSON c'est avant tout une amitié de 20 ans ,aux affinités musicales identiques ( variétés-pop )



-leur thématique la relation Hommes-Femmes et la difficulté à vivre ensemble



2010

Janvier 2010 début du projet sortir un album

Février 2010 signature contrat de distribution

Mars enregistrement du single et de l'album

18 mai sortie de l'album dans les bacs ( national)

classement Radio bya 42 eme

Septembre une mini tournée de 17 dates à travers la France Virgin,Fnac,Saturn,Cultura



Ce groupe fort d'une expérience de 20 ans , connaissant les mécanismes de ce métier sont d'une détermination exemplaire et quand on leur demande

" Pourquoi vous faites tout cela ?" ils répondent !



Ne travail pas pour la reconnaissance que tu as aujourd'hui, mais pour celle que tu auras demain !!!!



